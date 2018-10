ASIAGO – Maltempo, torna l’elettricità in Altopiano

La corrente sta pian piano tornando in tutto l’Altopiano di Asiago. Il Comune infatti, ha comunicato poco fa che ieri sera sono arrivati dei gruppi da 500 Kw e alcuni da qualche Mw, per alimentare le cabine di media tensione e assicurare così l’energia elettrica finché non verrà ripristinata la linea di alta tensione. I primi sono già stati posizionati durante la notte, grazie al lavoro senza sosta di Enel e dei Vigili del Fuoco. Le linee di Roana, Conco, Lusiana ed Enego, sono già in parte ripristinate. La linea di alta tensione con probabilità verrà ripristinata nel pomeriggio. Le strade sono aperte e, fortunatamente, non ci sono danni a persone. L’amministrazione di Asiago ha istituito una unità di crisi presso il municipio per le necessità dei cittadini. Questo il numero di telefono per segnalare eventuali problematiche: 0424-600232.