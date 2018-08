ASIAGO – Lupi, ancora assalti: malghesi in ginocchio

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Cresce la paura sull’altopiano di Asiago. Si allunga la lista delle bestie uccise dai lupi nel fine settimana tra Marcesina, Gallio, Asiago, Foza. E poi Lusiana. Qui l’ultimo assalto, in ordine cronologico poche notti fa, alla malga Galmarara, struttura di proprietà comunale. Una mucca è stata aggredita da un lupo, spinta in una scarpata, rimanendo uccisa. Necessario l’intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco per il recupero della bestia con l’utilizzo dell’elicottero. Sempre nello stesso agguato, altre quattro mucche sono rimaste ferite seriamente.