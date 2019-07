Asiago Live entra nel vivo: tutto il programma

Dopo l’annuncio del concerto di Alvaro Soler, star della rassegna, si intensifica il cartellone di Asiago Live, la manifestazione firmata da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago, in programma dal 9 al 14 agosto in Piazza Carli.

La tappa del nuovo tour del celebre artista spagnolo, prevista per venerdì 9 agosto (ore 21), sarà infatti seguita da ricco calendario di eventi musicali destinati ad animare il cuore dell’estate, ovvero il party 90 Time dedicato alla musica degli anni novanta (10 agosto), l’omaggio ad Ennio Morricone dell’Orchestra Ritmico Sinfonica del maestro Diego Basso (11 agosto), il tributo ai Coldplay di Liveplay (12 agosto), il tributo a Vasco Rossi della Diapason Band (13 agosto) e il live di Chernoband (14 agosto).

“Nella fresca estate 2019 l’evento musicale Asiago Live torna a battere il ritmo della vacanza giovane!” commenta l’assessore al turismo del Comune di Asiago Nicola Lobbia “Cinque serate musicali di altissimo livello che divertiranno orecchie e occhi di chi sceglierà la notte viva di Asiago per stare assieme agli amici”. E prosegue: “Ma non di sola notte è fatta la vacanza sull’Altopiano più bello del mondo! Le attività che si possono praticare durante la giornata sono infinite. Per esempio, un po’ di movimento per il fisico: dal trekking alla mountain bike, dal tennis al pattinaggio, dall’equitazione al golf. In questo mondo in continua trasformazione l’estate di Asiago si conferma come una piacevole certezza: l’oasi di benessere e di divertimento è qui che vi aspetta!”.

In radio con il nuovo singolo, “La Libertad”, tratto dalla riedizione del suo ultimo album, “Mar de colores – Version extendida”, Alvaro Soler si dimostra sull’onda delle tendenze. Il brano infatti è solo l’ultimo tassello di un serie fortunata di successi: da El Mismo Sol nel 2015, l’artista non si è più fermato e ha pubblicato Sofia, Libre, Yo Contigo, Tù Conmigo. Infine, La Cintura, che ha dominato le radio italiane nel 2018 (9 agosto, ore 21, prevendite aperte).

Serata di pura emozione con il concerto dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e delle voci di Art Voice Academy dirette dal maestro Diego Basso nell’omaggio a Ennio Morricone e alle sue più celebri colonne sonore. Si tratta di composizioni che hanno fatto la storia del cinema, musiche diventate immagini tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuni film che Ennio Morricone ha contribuito a rendere celebri. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le sue musiche sono infatti un autentico vocabolario di suggestioni (11 agosto, ore 21, biglietti disponibili in prevendita a partire dal 9 luglio).

90Time si preannuncia come un incredibile viaggio negli anni 90, una vera e propria ondata di musica e spettacolo, un party unico nel suo genere che farà rivivere quello che è stato il mito di un decennio glorioso, attraverso le migliori hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica e una fantastica animazione, con le coreografie del corpo di ballo, gli effetti speciali, i gadget e video (10 agosto, ore 21, ingresso libero).

Show evocativo e di grande impatto scenico per il tributo ai Coldplay di Liveplay, band impegnata a replicare fedelmente le atmosfere dei uno dei gruppi più famosi della storia della musica. Sonorità avvolgenti, energia e cura degli effetti sono gli ingredienti del successo di questo spettacolo non solo musicale, ma anche visivo ed emotivo, che porta in scena il repertorio anche degli album più recenti (12 agosto, ore 21, ingresso libero).

Il tributo a Vasco Rossi è invece firmato dalla Diapason Band, guidata da Alessandro “Poppa” Pozzato, una delle più apprezzate tribute band italiane. Nella serata, tutto il repertorio del rocker modenese interpretato da questa formazione che ha all’attivo collaborazioni con Massimo Bubola, un disco dall’animo rock e vent’anni di concerti (13 agosto, ore 21, ingresso libero).

Chiusura con un noto gruppo locale, Chernoband, che si definisce “radioattivo” e che nel live propone hit degli anni ’90 dal rock al dance passando per lo ska e il glam (14 agosto, ore 21, ingresso libero).

La rassegna Asiago Live, ormai un appuntamento consolidato dell’estate dell’Altopiano, è organizzata da Due Punti Eventi e dal Comune di Asiago, con il patrocinio della Provincia di Vicenza.