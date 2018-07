ASIAGO – L’Aquila Reale, regina del cielo

Ad Asiago, al Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”, fino al 9 settembre 2018 sarà presente la mostra temporanea dal titolo “L’Aquila Reale, regina del cielo”.

L’evento si inserisce nella ricca programmazione estiva del Museo, che prevede oltre alle aperture tutti i giorni, anche escursioni per famiglie, laboratori scientifico creativi per ragazzi, laboratori per bambini, notti al museo, esperienze in natura per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire le novità digitali del Museo.

L’esposizione ospitata dal Museo Naturalistico nasce da un progetto nel 2001 dove cinque grandi aree protette delle Alpi (Parco Nazionale Alti Tauri – Parco Nazionale dello Stelvio – Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina – Parco Naturale Fanes-Senes-Braies) si sono unite nel progetto « Interreg-IIIA » AQUILALP.NET per studiare le condizioni di vita della « loro » aquila reale. Grazie ad una stretta collaborazione, dal 2003 al 2005 sono state monitorate accuratamente le popolazioni d’aquila reale e la mostra ne presenta i risultati, sia in lingua italiana che tedesca. La mostra svela curiosità sul ciclo vitale dell’aquila, dal suo spettro alimentare (in una teca sono esposti i resti di pasti prelevati dai nidi) alla sua leggendaria capacità visiva, dalla sua forza alla sua distribuzione nel mondo e sulle Alpi. Sono inoltre illustrate le tecniche per riconoscerla in volo dagli altri uccelli e sempre a tale scopo il materiale espositivo è stato arricchito dalla presenza di un esemplare di Aquila Reale (Aquila chrysaetos), proveniente dal Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna e un Gipeto (Gypaetus barbatus) e da un esemplare di Grifone (Gyps fulvus) prestati dal Museo di Zoologia dell’Università di Padova. L’enorme apertura alare e il maestoso volo planato fanno delle tre specie esposte i Re dell’Aria delle Alpi. La loro presenza così appariscente e maestosa da sempre ha affascinato l’uomo, ispirando leggende e simboli del territorio alpino. Il loro destino è stato nel corso dei secoli, condizionato dall’atteggiamento umano più o meno favorevole nei loro confronti, a tal proposito la mostra analizza le attività umane potenzialmente dannose per l’aquila e illustra gli sforzi comuni compiuti dalle aree protette alpine per tutelare questo rapace. La mostra “L’Aquila Reale, regina del cielo” è visitabile durante gli orari di apertura del Museo: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.