ASIAGO – L’Altopiano escluso da Cortina 2026 non ci sta e lancia una petizione

Asiago escluso da Cortina 2026 non ci sta e lancia una petizione on-line: un “Gruppo spontaneo Altopiano di Asiago sede olimpica” ha infatti lanciato ieri sulla popolare piattaforma Change.org una raccolta firme on-line per chiedere a Zaia di poter essere sede della gare di sci nordico, così come lo stesso Governatore aveva dichiarato qualche mese fa. Ecco per intero motivazioni e scopo della petizione, che in poche ore sta raccogliendo molti consensi:

“Il Presidente del Veneto mantenga le promesse pubbliche e inserisca come era previsto, l’Altopiano di Asiago come sede di gara delle competizioni di sci nordico nel dossier della candidatura veneta alle Olimpiadi Invernali 2026.

Non è ammissibile che un’Olimpiade promossa dalla Regione Veneto preveda la stragrande maggioranza delle gare in località del Trentino Alto Adige snobbando un’eccellenza mondiale dello sci nordico come l’Altopiano di Asiago a favore della trentina Val di Fiemme!

La gente dell’Altopiano vive di turismo e l’Olimpiade sarebbe un’occasione unica per il rilancio e lo sviluppo del territorio. Non capiamo come questa opportunità debba essere data solamente ai diretti competitor creando così un gap ancora più grande con le ricche località trentine che grazie all’autonomia possono già contare su ingenti risorse.

Zaia ci ripensi l’Altopiano merita le Olimpiadi!

Se questa è una candidatura Olimpica a trazione veneta è giusto che prima di tutto vengano valorizzate le eccellenze del nostro territorio!

Con oltre 400 km di piste ad alto valore tecnico che attraggono atleti, esperti del settore e sciatori da tutto il mondo, l’Altopiano di Asiago è il paradiso europeo dello sci nordico.

Una candidatura senza l’Altopiano di Asiago è una candidatura più debole!

Non perdiamo questa occasione unica e irripetibile, facciamo sentire la nostra voce!”