Asiago, il sindaco Stern: “Valutiamo di far tornare l’obbligo delle mascherine all’aperto”

Ad Asiago il Comune sta pensando di far tornare obbligatorio l’uso mascherina all’aperto a luglio e agosto, soprattutto in vista dell’assalto dei turisti.

Il sindaco del capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, Roberto Rigoni Stern, ha detto a Il Gazzettino: “Stiamo fortemente riflettendo su questa possibilità che ci dovrebbe essere consentita nei limiti della legislazione statale. Se pensiamo alla settimana di Ferragosto e ai week-end di luglio e agosto l’immagine del nostro corso IV Novembre e delle piazze limitrofe è quello di assembramenti notevoli, al punto che in certi momenti risulta quasi impossibile proseguire a piedi. Proprio per questo riteniamo che l’obbligo della mascherina eviterebbe qualsiasi tipo di rischio per i nostri residenti e i nostri turisti”.