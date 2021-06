Asiago Film Festival: una prima edizione dedicata alla Grande Guerra e alla tempesta Vaia

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

di Anna Roscini

Film, incontri letterari, laboratori naturalistici e concerti: la prima edizione dell’Asiago Film Festival si preannuncia ricca di appuntamenti dedicati all’Altopiano dei Sette Comuni e alla sua storia. La Grande Guerra e la tempesta Vaia saranno le protagoniste della rassegna, organizzata dall’associazione Asiago International Film Festival, che animerà piazza Carli e il forte Interrotto dal 30 luglio al 4 agosto. In cartellone ben sette pellicole, tra film e documentari, che trattano della Prima guerra mondiale e della tempesta del 2018, due eventi molto diversi e distanti tra loro ma che hanno lasciato tracce indelebili nella storia dell’Altopiano.

Si comincia il 30 luglio alle 21:00 in piazza Carli con due documentari brevi: “L’urlo di Vaia” di Fabio Ambrosini Bres e “Moline” di Paolo Fracaro. Sabato 31 luglio, alle 21:00, saranno proiettati “Matita rossa” di Dennis Dellai e “La foresta ferita” di Gianpiero Capecchi; mentre domenica 1 agosto sarà la volta di “Fango e Gloria” di Leonardo Tiberi. La suggestiva cornice del forte Interrotto ospiterà invece gli ultimi due spettacoli: “Uomini contro” di Francesco Rosi, martedì 3 agosto alle 21:00, e “1918 – I giorni del coraggio” di Saul Dibb, mercoledì 4 agosto alle 21:00.

Dal mondo del cinema si passa alla letteratura con ben quattro aperitivi con gli autori realizzati in collaborazione con la Libreria Giunti di Asiago. Sabato 31 luglio l’appuntamento è con Giuseppe Cauzzi con “Strade e sentieri dell’Altopiano dei Sette Comuni”; mentre lunedì 2 agosto sarà Mario Isnenghi a raccontare il suo “Vite vissute e no. I luoghi della mia memoria”. Mercoledì 4 agosto Luca Trevisan presenterà il libro “Il respiro del bosco”. Martedì 17 agosto piazza Carli ospiterà Daniele Zovi con “Autobiografia della neve”.

Martedì 3 e mercoledì 4 agosto non mancheranno i laboratori manuali pensati per i più piccoli, organizzati con l’Istituto comprensivo di Asiago e il museo naturalistico Patrizio Rigoni. Grazie ad educatrici esperte i bambini dai 5 ai 10 anni potranno conoscere il mondo naturale in maniera semplice e divertente.

Senza dimenticare la musica: il Coro di Asiago, da settant’anni custode delle melodie e delle storie della comunità che rappresenta, si esibirà lunedì 2 agosto alle 20:45 al Forte Interrotto e introdurrà le proiezioni di martedì 3 e 4 agosto.

Il Festival si pone l’obiettivo principale di proporre i migliori film e documentari naturalistici italiani e stranieri, e di promuovere la salvaguardia ambientale attraverso l’uso e la conoscenza del mezzo cinematografico. La manifestazione punta inoltre a promuovere la città di Asiago e le bellezze di tutto l’Altopiano, approfondendo i temi legati alla sua storia e alle tradizioni dei suoi abitanti.