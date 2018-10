ASIAGO – Fibra ottica e nuove asfaltature in tutto il paese

Asiago si fa più moderna, tecnologica e comunicativa. Questo grazie all’appoggio della fibra ottica che finora ha interessato praticamente il 70% del territorio asiaghese, tra centro e contrade. Si tratta di un importante progetto per la comunità montana e i suoi abitanti che adesso potranno connettersi e navigare comodamente con la velocità della banda larga. “Entro il mese di dicembre contiamo di andare a coprire quasi il 90% del nostro comune: si tratta di un ottimo risultato se si tiene in considerazione che in sei mesi di lavori abbiamo posato la fibra ottica in tutto il centro e quasi tutte le contrade – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. Le prossime strade ad essere interessate saranno contrada Bosco e contrada San Domenico. In modo particolare per quanto riguarda la prima, proprio in virtù dei lavori che prevedono la posa dei cavi della fibra, è previsto che il rifacimento del manto stradale venga effettuato ad aprile 2019, terminati i mesi freddi in cui non è possibile asfaltare. Questo per evitare di spendere soldi inutilmente rifacendo i lavori due volte”. E rimanendo sul tema asfalti l’assessore Sella aggiunge: “Abbiamo appena terminato gli interventi che riguardano contrada Costa; qui contestualmente all’asfaltatura sono stati ripristinati gli scarichi delle acque piovane che si erano danneggiati negli anni. La prossima contrada interessata dai lavori sarà la Zocchi, dov’è stata da poco terminata la posa della fibra ottica. Sono molto soddisfatto delle opere iniziate e che si stanno concludendo proprio in questi mesi; si tratta di lavori che rendono Asiago sempre più confortevole sia per chi ci abita, sia per i proprietari di seconde case, sia per i turisti. Dobbiamo esserne soddisfatti”.