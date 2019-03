ASIAGO – Ecco il nuovo Primario di Ortopedia

L’ULSS 7 Pedemontana conferma l’impegno per l’Ortopedia dell’Ospedale di Asiago, che da oggi ha ufficialmente un nuovo primario: si tratta del dott. Lorenzo Bertolin che, tra 8 candidati risultati idonei dalla commissione, ha vinto la selezione svoltasi nei giorni scorsi.

Originario di Schio e residente a Bassano del Grappa, il dott. Bertolin si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ortopedia. Dal 1983 a oggi ha sempre lavorato presso l’ospedale di Bassano, per poi dirigere in qualità di facente funzione l’Unità Operativa Complessa di Asiago negli ultimi mesi.

Specializzato negli interventi in artroscopia e chirurgia del ginocchio, negli ultimi 10 anni ha eseguito oltre 2 mila interventi chirurgici maggiori – di cui quasi 500 negli ultimi due anni – ed è stato relatore in vari congressi sul tema delle protesi d’anca e di ginocchio e chirurgia della spalla. «Sono molto felice dell’incarico che mi è stato affidato – commenta il dott. Bertolin – e cercherò assieme ai miei collaboratori di essere degno della fiducia che è stata riposta in noi dalla Direzione e dalla cittadinanza, continuando la tradizione dell’Ortopedia di Asiago».