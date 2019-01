ASIAGO – Due ragazze bloccate dal ghiaccio a cima Portule

Gli uomini del Soccorso alpino Trentino e Veneto sono stati impegnati la notte scorsa nel recupero di due ragazze rimaste bloccate a Cima Portule a causa del ghiaccio e dall’arrivo del buio. Il Portule, col suo ripidissimo versante ovest, è una classica di sci alpinismo della zona dell’Altopiano di Asiago – Passo Vezzena. E’ una cima molto frequentata anche dai “ciaspolari”. Le due giovani ragazze si sono trovate in difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri ed hanno immediatamente chiesto aiuto. L’intervento, di competenza veneta, ha però visto anche la richiesta dell’elicottero del soccorso alpino del Trentino. Una richiesta di aiuto che non è andata a buon termine a causa del brutto tempo e la nebbia che hanno impedito la visuale necessaria per l’operazione. Il soccorso alpino e speleologico veneto ha quindi deciso di tentare di raggiungere le ragazze a piedi, riuscendoci. L’operazione è stata resa difficile non solo dal buio ma anche dal ghiaccio.