Asiago, due interventi per il soccorso alpino

Il primo intervento è scattato ieri mattina attorno alle 9.30 , quando il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per il mancato rientro di un cercatore di funghi da Campo Rosà, comune di Roana. Fortunatamente poco dopo l’uomo ha raggiunto la propria macchina e l’allarme è rientrato.



Attorno alle 17.30 di ieri è arrivata una seconda segnalazione: separatasi dal marito, che con il figlio più piccolo era entrato in una galleria della Grande Guerra di Monte Fior a Foza, una donna lo aveva atteso assieme al figlio maggiore, ma l’uomo non era più uscito. Una squadra si è quindi portata dalla donna, mentre una seconda squadra, sapendo che la galleria aveva due uscite, si è diretta subito a Malga Slapeur. I soccorritori sono quindi tornati sul sentiero, che padre e figlio minore avevano ripreso per tornare indietro e, dopo averli intercettati, li ha accompagnati alla macchina, per farli ricongiungere col resto della famiglia portata dall’altra squadra.