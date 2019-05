Asiago… da fiaba: i weekend magici

“Asiago da fiaba”: i due weekend magici di maggio

Leggende, favole, capolavori della letteratura dell’infanzia tornano ad animare il centro storico. Grande attesa per l’evento itinerante preferito dalle famiglie, che nei weekend del 18-19 e del 25-26 maggio potranno scoprire mille giochi e attività a tema nelle vie e piazze di Asiago vestite a festa. Tra allestimenti, proiezioni all’aperto, flash mob, va in scena una manifestazione che coinvolge tutta la comunità.

Asiago, 7 maggio 2019_C’era una volta Asiago, il cuore pulsante dell’Altopiano, cittadina operosa dagli scorci architettonici affascinanti. E c’era una volta “Asiago da Fiaba”, la sua versione “magica”, che sembra emergere dalle pagine di un libro, da una di quelle storie raccontate ai bambini prima di dormire. C’è un periodo, in primavera, in cui queste due realtà si toccano e diventano una. Le date da segnare sul calendario sono i weekend del 18-19 e del 25-26 maggio: quest’anno la grande festa popolare e corale organizzata dal Comune di Asiago in collaborazione con la Confcommercio Mandamento di Asiago si prepara a un grande ritorno. Un must per un territorio dove in fin dei conti la bassa stagione non esiste.

Basta esplorare strade e vie del centro per scoprire i personaggi dei grandi classici della letteratura dell’infanzia e non solo, come Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, Cappuccetto Rosso e anche Mary Poppins, una delle novità di quest’anno. A ciascuna di queste storie è dedicata un’area speciale, con comparse in costume, allestimenti, giochi. Asiago si trasformerà quindi in una fiaba vivente, con “postazioni” fiabesche, laboratori creativi, letture animate, spettacoli teatrali e di danza, musica e animazioni, per la gioia di grandi e piccoli, famiglie, scuole e gruppi organizzati. Negli ultimi anni la festa è cresciuta, e presenta degli allestimenti sempre più elaborati, nelle vie e nelle piazze, con dei veri e propri attraversamenti aerei.

In un’area speciale – tutta da scoprire – i visitatori troveranno una sorpresa, la “fata dei boschi”: un angolo di Asiago dedicato all’Altopiano, alla sua storia e alle sue leggende, e soprattutto alla natura, grande protagonista. Laboratori e attività guideranno i bambini alla scoperta del territorio, con la partecipazione dell’Osservatorio Astronomico.

Non solo: quest’anno abitanti e turisti sono invitati a partecipare a un divertente flash mob che si terrà le due domeniche, quindi il 19 e il 26 maggio. I dettagli sono ancora una sorpresa, ma sarà sicuramente un momento indimenticabile per tutti. I due sabati, il 18 a il 25 maggio, alle ore 21.00, torna invece l’appuntamento al cinema con proiezioni speciali all’aperto e a teatro a tema fiabe e leggende.

L’evento riunisce esercenti, negozianti, operatori turistici, associazioni e tanti volontari legati al territorio: nel centro storico di Asiago, piccolo distretto commerciale, si trovano tantissime botteghe dedicate alla gastronomia, all’antiquariato, alle opere d’arte, ma anche ristoranti e locali che si coloreranno di magia.