Asiago, controlli intensificati nei locali pubblici

Continuano i controlli della polizia di Asiago sul rispetto delle normative anti-Covid. Secondo il Giornale di Vicenza, le verifiche sono scattate negli ultimi giorni, con le forze dell’ordine che avrebbero staccato una quindicina di sanzioni amministrative a gestori che non hanno rispettato le norme.

Il provvedimento più pesante è stato inflitto al Caffè Nazionale, chiuso per cinque giorni dopo che erano state trovate dieci persone all’interno del locale in un periodo in cui era garantito solo l’asporto. La sanzione, che potrebbe aggravarsi visto che le multe inflitte in quella circostanza erano cinque, è stata sospesa dal giudice di pace, che ha permesso al bar di restare aperto.

I controlli continueranno e s’intensificheranno durante il periodo estivo, in particolare nelle zone della “movida asiaghese”, in modo che vengano rispettate non solo le normative anti-covid, ma anche quelle già presenti, come il rispetto degli orari di chiusura dei locali, gli orari di silenzio e il divieto di somministrazione di alcolici ai minori.