Asiago, avanti con i lavori in Piazza Cairoli

Piazza Cairoli si fa più bella e sicura grazie all’ottima collaborazione tra il Comune di Asiago ed Etra. Considerata l’intenzione da parte del Comune stesso di asfaltare il manto stradale, si è voluto sistemare i sottoservizi (acque nere, acque bianche e acquedotto) posizionati oltre cinquant’anni fa. «Erano completamente danneggiati e creavano grosse problematiche igieniche – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. Questo lavoro andava fatto trent’anni fa, invece è sembrato più comodo asfaltare e fare finta che il problema sottostante non esistesse. Personalmente non lo trovo un modo corretto di operare. Gli interventi hanno subito ritardi sia a causa del lockdown, sia perchè in alcuni punti è stato necessario scavare a mano; ad ogni modo sono soddisfatto perchè ora la strada è definitivamente sistemata e con l’occasione è stata posizionata anche la nuova fibra ottica». Da piazza Cairoli, dunque, l’attenzione si sposta sull’incrocio con viale Matteotti dove si trova lo spartitraffico: è in fase di progettazione l’allargamento del marciapiede interessato con l’obiettivo di mettere in sicurezza i pedoni e gli studenti delle vicine scuole superiori. Inoltre il parco sarà riqualificato e ampliato, verranno aggiunti una fontana e alcuni alberi. «Dal mese di settembre, invece, partiranno i lavori riguardanti le acque bianche nella strada che conduce al museo – prosegue Sella -. Questo intervento doveva svolgersi lo scorso maggio, ma a causa del Covid-19 è slittato; la quarantena, inoltre, ha causato ritardi nelle forniture dei materiali. Insomma, Asiago sta ancora convivendo con parecchi cantieri, ma chiedo ai cittadini di portare pazienza perchè si tratta di una condizione straordinaria scatenata da mesi di stop forzato».