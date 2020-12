Asiago assalita dai turisti: auto bloccate nella neve e snowboarder ferito sul Verena

Alle 17.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dal 118 per uno snowboarder caduto sul Monte Verena a Roana, che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba. Lo sciatore, che si trovava con amici, è stato raggiunto da sette soccorritori che gli hanno prestato le prime cure, immobilizzandogli l’arto. Caricato in barella – erano presenti anche il personale sanitario dell’ambulanza e due carabinieri – l’infortunato è stato trasportato a piedi fino alla motoslitta. Caricato a bordo, lentamente per non accentuarne il dolore con scossoni improvvisi l’uomo è stato accompagnato al piazzale Verenetta e affidato all’ambulanza. Alle 19.20, su richiesta dei Carabinieri, i soccorritori si sono mossi in direzione di Malga Melagon, ad Asiago, per recuperare con le motoslitte i 5 occupanti di due macchine rimaste bloccate nella neve.