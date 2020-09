Asiago, al via il restauro straordinario al Sacrario del Leiten

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

“Jo avuto l’onore di discutere con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dei lavori di restauro straordinario che prenderanno avvio a breve presso il nostro Sacrario Militare. Un intervento fondamentale che vedrà l’investimento che potrebbe avere un’estensione attraverso la realizzazione di un importante spazio museale dedicato alla storia della Grande Guerra, ai valori della pace e della fratellanza. Ringrazio il Ministro Guerini per la grande sensibilità e attenzione dimostrata verso questo nostro monumento, così caro ai nostri cittadini ed ai molti ospiti che frequentano la nostra Terra”.

Lo ha detto il Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, al termine della missione romana di ieri, in un incontro con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Presente anche l’architetto Andrea Donadello, che insieme all’architetto Tobia Scarpa, ha progettato l’intervento.

I lavori, al via nei prossimi giorni, prevedono il risanamento e il restauro conservativo per un valore di 4 milioni 8oo mila euro di fondi pubblici; indispensabili inoltre 6 milioni di euro per l’ampliamento della parte museale del Sacrario militare.