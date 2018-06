ASIAGO – Al via i lavori di asfaltatura

Al via altri nuovi importanti lavori d’asfaltatura che, proprio in questi giorni, stanno interessando sia le contrade, sia il centro di Asiago.

Le operazioni riguardano la contrada Mosele e la zona limitrofa alla rotatoria del camoscio, in viale Dei Patrioti. «Questi interventi dovevano iniziare nel mese di maggio, ma le temperature sfavorevoli e le continue piogge hanno fatto slittare tutto di circa un mese – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. In viale Dei Patrioti, inoltre, stiamo predisponendo il collegamento al teleriscaldamento per la casa di riposo. Questo è il motivo per cui, pur presentando un fondo sconnesso, quel tratto di strada non è stato asfaltato lo scorso anno. Se l’avessimo fatto avremmo sprecato soldi inutilmente; questo metodo ragionato, invece, ci permette evitare la solita scenetta di asfaltare e dopo qualche mese rompere». I cantieri proseguiranno per una decina di giorni.