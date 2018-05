ASIAGO – Ad Asiago l’assemblea annuale sul patrimonio forestale italiano

Un aumento importante, del 48%, degli ettari di boschi certificati e un incremento del 6% delle aziende attive lungo la filiera (la cosiddetta Catena di Custodia), in particolare nel segmento di seconda trasformazione di legno e carta. E poi la nuova frontiera della gestione forestale responsabile, ossia l’avvio della certificazione di quelli che tecnicamente vengono chiamati Servizi Ecosistemici, ovvero i servizi offerti da una foresta come lo stoccaggio del carbonio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la ricarica delle falde acquifere, la preservazione della biodiversità.

È in questo orizzonte di crescita non solo quantitativa ma anche qualitativa della gestione responsabile del patrimonio forestale italiano che il Forest Stewardship Council® (FSC) Italia si presenta venerdì 25 maggio ad Asiago all’annuale appuntamento con l’Assemblea Generale dei Soci: aziende, organizzazioni ed enti appartenenti alle tre camere che rappresentano le anime ambientale, sociale ed economica dell’associazione si incontreranno per discutere e porre le basi per la creazione di filiere virtuose e certificate.

L’assemblea 2018 si tiene in un momento particolarmente importante per il sistema forestale italiano: è stata infatti istituita la Direzione Foreste presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’anno scorso è iniziata l’attività del Comando Speciale dei Carabinieri con competenza nel settore forestale, che ha ereditato l’esperienza del Corpo Forestale dello Stato. “Due elementi del quadro istituzionale riassumibili in due concetti-chiave: governo del settore e legalità” spiega Davide Pettenella, presidente di FSC Italia.