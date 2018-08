ASIAGO – 49enne scomparso, ritrovato ieri sera

Era uscito per una passeggiata lunedì verso sera intorno alle 19 e non era più tornato: per questo da ieri pomeriggio alle 16 si cercava tra Asiago ed Arsiero un uomo di 49 anni di Conco, che pareva essere scomparso nel nulla. Lunedì sera si era già attivati i primi soccorritori con alcune perlustrazioni. L’auto dello scomparso è stata ritrovata presso il parcheggio di una pizzeria locale. Dopo la giornata di ricerche di ieri, invece, l’uomo ha fatto autonomamente ritorno presso la pizzeria dove aveva lasciato la sua macchina. Un po’ provato, ma salvo, è stato assistito dal Suem e portato all’ospedale di Asiago per dei controlli.