Ascom e Variante Interventi: “Su Centro Storico il Comune metta i commercianti…. al centro”

“L’obiettivo di migliorare la qualità urbana e l’attrattività del centro storico di Vicenza, non può prescindere da alcuni fattori: il potenziamento del turismo attraverso la salvaguardia del patrimonio architettonico; l’accessibilità e i parcheggi; la rigenerazione urbanistica di edifici dismessi con funzioni direzionali e culturali e un maggior governo del territorio”, lo afferma Sergio Rebecca, presidente di Confcommercio Vicenza, in vista della prossima redazione della Variante al Piano degli Interventi che interesserà il centro storico della città.

L’intervento dell’Associazione di Categoria del commercio, turismo e servizi, arriva dopo l’analisi delle linee guida presentate la scorsa settimana dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco, sulle quali Confcommercio Vicenza esprime una valutazione di fatto positiva. “Le direttrici delineate dal Sindaco – spiega il presidente Rebecca– ricalcano la metodologia e le linee già tracciate nel Piano di Marketing Urbano che abbiamo consegnato all’Amministrazione di Vicenza a febbraio 2020. Quindi, la direzione è quella auspicata, e condivisa in toto quando mette nero su bianco la necessità di preservare i negozi e le altre attività economiche di servizi, riconoscendo il ruolo strategico del commercio nel mantenimento della vitalità e della socialità del centro storico, così come della città”.

In linea generale, quindi, Confcommercio Vicenza concorda con l’impianto di base, sottolineando però la necessità, in vista della Variante al Piano per il Centro Storico, che l’Amministrazione comunale assuma un ruolo trainante nella collaborazione e contrattazione tra pubblico e privato. “Riteniamo sia un passaggio imprescindibile per la realizzazione degli interventi – spiega il presidente Rebecca -: è in questo senso essenziale incentivare la sottoscrizione di accordi pubblico-privati e accompagnare questo processo con semplificazioni delle procedure edilizie e urbanistiche. Inoltre – prosegue il presidente Rebecca – è importante rafforzare il ruolo di “regia” dell’Amministrazione, coordinando la Variante al Piano degli interventi con il regolamento del commercio e il PUM, per i quali la concertazione deve divenire un acceleratore e non un ostacolo alla trasformazione delle idee in azioni concrete”.



Altro capitolo sul quale l’Associazione richiama l’attenzione è quello dei parcheggi in centro storico: Confcommercio Vicenza auspica da sempre l’aumento degli stalli disponibili; pertanto, qualsiasi ipotesi di chiusura di uno o più degli attuali parcheggi deve presupporre la realizzazione di una concreta alternativa, che non vada solo a sostituire i posti che vengono meno, ma che ne preveda di nuovi, in un’ottica di miglioramento dell’accessibilità alla zona centrale.

Prioritario per la vitalità del centro storico è anche il tema dei “contenitori vuoti”, ovvero degli edifici in disuso: per Confcommercio Vicenza l’obiettivo è di avviare al più presto progetti per aiutare, in maniera temporanea o permanente, il recupero di queste aree stilando anche un apposito cronoprogramma; l’ideale sarebbe puntare a progetti di ridefinizione delle funzioni urbane che non si esauriscano nella sola riqualificazione edilizia, ma comprendano la rigenerazione di relazioni sociali ed economiche di vicinato, nonché piani di arredo urbano.

“Per una città più vivibile e per garantire il futuro turistico di Vicenza – conclude il presidente Sergio Rebecca – serve un centro storico con spazi pubblici di qualità e curati, meglio ancora se culturalmente vivaci e animati. Serve sicurezza e accessibilità e una forte azione di tutela degli itinerari commerciali, ad esempio impedendo qualsiasi ipotesi di trasformazione di negozi in garage in questi contesti. Si tratta di obiettivi importanti per il futuro della città – conclude il presidente di Confcommercio Vicenza – per raggiungere i quali riproponiamo la nostra collaborazione, già sottolineata a suo tempo con la realizzazione Piano di Marketing Urbano”.