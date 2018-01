ARZIGNANO/CHIAMPO – Raffica di furti durante il Cenone

Un po’ di oro, pochi contanti, alcuni prodotti elettronici e perfino abbigliamento. Questo è stato il bottino dei furfanti che la scorsa notte nel giro di poche ore hanno compiuto furti tra Arzignano e Chiampo. Naturalmente, hanno ben pensato di agire proprio nelle ore del Cenone, mentre tutti erano impegnati a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un brutto inizio di 2018, quindi, per arzignanesi e chiampesi: in particolare i furti si sono concentrati proprio a ridosso della mezzanotte. A Chiampo è stata colpita via san Francesco e la zona Peep verso la frazione di Arso, mentre ad Arzignano sono stati segnalati furti nella frazione di San Zeno, in particolare nella zona dello stadio e della piscina ed è qui che i ladri hanno rubato perfino un giubbetto, delle felpe e dei pantaloni.