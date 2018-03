ARZIGNANO – Viale Vicenza: passaggio degli studenti messo in sicurezza

Viale Vicenza: passaggio degli studenti messo in sicurezza

Come promesso a gennaio, è stato realizzato un corridoio di sicurezza per gli studenti

in zona stazione

L’Amministrazione Comunale di Arzignano aveva annunciato l’intervento nel mese di gennaio e a distanza di poche settimane tale intervento è stato realizzato.

In seguito a diverse segnalazioni da parte degli studenti e di docenti degli istituti scolastici di viale Vicenza (Galilei e Da Vinci) il Comune aveva emesso un’ordinanza al fine di mettere in sicurezza un tratto di viale Vicenza a ridosso degli stessi istituti scolastici e della stazione delle corriere.

Una lunga una porzione di strada, prospiciente l’Istituto Galilei, che va dal civico 46 all’incrocio con via Fermi, veniva infatti occupata, durante le ore di punta e soprattutto negli orari di accesso degli studenti alle scuole, da automobili parcheggiate selvaggiamente che impedivano il transito pedonale in sicurezza degli stessi studenti.

L’Amministrazione ha quindi provveduto, nelle scorse settimane a realizzare un vialetto pedonale protetto installando idonei dissuasori rigidi (archetti) lungo il lato di viale Vicenza dove l’area pedonale era delimitata semplicemente da segnaletica a terra.

Il tratto pedonale protetto è stato anche dotato della necessaria segnaletica orizzontale e verticale e funge da prolungamento del marciapiede rialzato, permettendo quindi un accesso sicuro alla stazione e alle scuole.

“Dopo poco tempo dalla firma dell’ordinanza il lavoro è stato eseguito al fine di mettere in sicurezza degli utenti della strada, ma soprattutto gli studenti, i docenti e i collaboratori scolastici dei vicini istituti Galileo e Da Vinci” dichiara l’assessore alla Mobilità Urbana Nicolò Sterle. “Non è solo un modo per combattere l’abitudine della sosta selvaggia, evitando interventi sanzionatori a tappeto, ma anche un intervento viabilistico strutturale volto a tutelare chi transita a piedi in queste zone e a dare maggiore decoro della strada stessa”.

Soddisfatto anche il sindaco Giorgio Gentilin. “E’ questo uno dei tanti interventi finalizzati ad eliminare il disordine viabilistico che per decenni ha interessato diversi punti viabilistici della nostra città” dichiara il sindaco.

“L’assenza di segnaletica stradale chiara e di passaggi in sicurezza per i pedoni, porta spesso gli automobilisti a parcheggiare per comodità in zone pericolose lungo la strada. Gli archetti di viale Vicenza -conclude Gentilin- riqualificano una zona frequentata da centinaia di studenti, che meritano di poter camminare in sicurezza”.