ARZIGNANO – Via Pagani e via Sorio: cambio viabilità

L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso di approvare la modifica al traffico veicolare sulle vie Pagani e Sorio, rendendolo effettivo, in via sperimentale per tre mesi, dal 18 settembre 2019 al 18 dicembre2019.

Accogliendo le richieste dei residenti, la modifica prevede la creazione di due sensi unici di marcia:

Senso unico di marcia in Via Pagani, con direzione Via Lepanto, nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via Lepanto, con creazione di un percorso pedonale sulla destra e stalli di sosta sulla sinistra, come da allegato disegno;

Senso unico di marcia in Via Sorio, con direzione Corso Matteotti, nel tratto compreso tra Via Lepanto e Corso Matteotti, con creazione di un percorso pedonale sulla sinistra e stalli di sosta sulla destra, come da allegato disegno.

“Dopo il periodo sperimentale – aggiunge l’assessore Masiero- l’Amministrazione si riserva di valutare gli effetti della modifica viabilistica, prima di renderla definitiva, con la possibilità di riportare la viabilità allo stato precedente. Si procederà poi, sempre in linea con le richieste dei residenti, anche con la creazione di stalli di sosta e la messa sicurezza la circolazione pedonale in vie sprovviste di marciapiedi”