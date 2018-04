ARZIGNANO/VALDAGNO – Rally del Grifo, lo staff: “Polemiche inutili, rispettata ogni prescrizione”

ORT A.S.D., organizzatore del rally del Grifo, e ACI Vicenza intervengono in merito alle polemiche comparse sulla stampa locale vicentina a seguito di alcune lamentele che hanno seguito il passaggio in territorio valdagnese della 9^ edizione del Rally del Grifo. La macchina organizzativa della manifestazione conta un totale di 240 persone coinvolte per assicurare che le prove si svolgano in completa sicurezza per pubblico ed equipaggi. Anche l’edizione 2018 ha dato un esito ad dir poco positivo, apprezzato da migliaia di appassionati e curiosi che si sono dati appuntamento non solo a Valdagno, ma lungo il tracciato delle diverse prove previste. “Tutte le prescrizioni sono state rispettate – spiegano gli organizzatori – e si è addirittura provveduto ad alcune dotazioni aggiuntive, non obbligatorie, che abbiamo ritenuto però adeguate al rispetto degli spazi concessi, dall’installazione di un buon numero di bagni chimici a servizio di pubblico ed equipaggi, alla presenza costante in zona riordino di un’ambulanza medicalizzata con medico rianimatore, oltre alle 8 presenti sul tracciato, di personale appositamente formato all’utilizzo di estintori standard e ad alta potenza e di una pattuglia della Polizia Stradale che al termine del servizio non ha segnalato alcuna criticità emersa. Dispiace pertanto che si sia ritenuto migliore presentare le lamentele di un ristretto numero di esercenti e cittadini alla stampa locale, prima ancora che cercare un confronto con noi e con il Comune. Nella giornata di ieri, tuttavia, un nostro rappresentante ha incontrato le attività che si erano dimostrare contrarie alla manifestazione per porgere le nostre scuse per i disagi arrecati e mettere le basi di un dialogo costruttivo reale in vista di eventuali future manifestazioni. Ci teniamo a ringraziare quanti hanno supportato la 9^ ed. del Rally del Grifo, in particolare la famiglia Talin che ci ha concesso l’utilizzo degli spazi in Piazza Verdi e ai quali abbiamo voluto restituire, ben prima dei termini fissati dalle ordinanze, gli stessi spazi riordinati e puliti. Grazie poi alle Amministrazioni che ci hanno autorizzato al passaggio sul proprio territorio comunale, con un plauso particolare ai sindaci di Altissimo e Nogarole Vicentino. La disponibilità dimostrataci ci ha permesso di gestire al meglio la concomitanza con alcune funzioni religiose previste nei pressi di parte del percorso di gara, senza creare disagio alcuno. Nei mesi precedenti la manifestazione non sono mancate le azioni di promozione, comunicazione e informazione, che sarà nostro compito implementare ulteriormente nelle prossime edizioni per ridurre al minimo il disagio ai residenti”. “ACI conferma il proprio sostegno al mondo degli sport motoristici – è il commento del Presidente di ACI Vicenza, Luigi Battistolli – condivido la professionalità dell’organizzazione del Rally del Grifo che ha cercato il più possibile il connubio tra manifestazione e rispetto della popolazione e dei commercianti. Sono anch’io sorpreso delle reazioni espresse al Giornale di Vicenza da una seppur minima parte degli esercenti e dei residenti della zona. Sono convinto che si siano valutati tutti i pro e contro dell’installare la zona riordino in quella location e le manifestazioni di apprezzamento, unite alle migliaia di spettatori che si sono dati appuntamento anche quest’anno a Valdagno, confermano la complessiva buona riuscita dell’iniziativa. Come ACI valutiamo attentamente il supporto a manifestazioni che creano un vero disturbo. Quella 2018 è la seconda edizione del Rally del Grifo che si tiene nel corso del mio mandato. Non mi sono mai stati segnalati disagi reali e il numero esiguo degli scontenti rientra tra chi lecitamente non apprezza la disciplina. Ovunque le manifestazioni si tengano, non c’è che beneficio per le comunità. Sul piano del rispetto delle regole, ACI ha effettuato tutte le valutazioni necessarie, verificando sul posto con una specifica e dettagliata ispezione e relativa relazione. Riteniamo si siano rispettati appieno tutte le misure di sicurezza necessarie nonché i tempi di gara. Il nostro giudizio, pertanto, è assolutamente positivo. Spero che chi invece ha apprezzato la gara si faccia sentire in opposizione alla voce dei pochi che hanno sollevato obiezioni o commentato negativamente l’evento.”