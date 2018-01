ARZIGNANO – Un gregge di pecore ha “invaso” pacificamente la città

Le strade e i prati di Arzignano e della frazione di Tezze trasformate in un immenso pascolo. Decine e decine di pecore, centinaia di pecore, quasi un tappeto bianco in movimento al posto della neve che ancora si fa attendere, questa mattina, hanno attraversato Arzignano dribblando automobilisti, ciclisti e pedoni affaccendati nelle commissioni dell’inizio settimana. Uno spettacolo ormai talmente raro da strappare un sorriso o espressioni di meraviglia anche ai tanti guidatori rimasti in coda, che solitamente si attaccherebbero al clacson per strombazzare e maledire dell’improvviso intoppo. I pastori che resistono in Valle del Chiampo si contano ormai sulle dita di una mano: ma non si arrendono e ogni tanto portano il loro presepe vivente itinerante nel cuore della città.