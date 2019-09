Arzignano, uniformati gli orari degli uffici comunali

Il Comune di Arzignano ha approvato una delibera con la quale modifica gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.



Una decisione presa dal sindaco Alessia Bevilacqua per razionalizzare tali orari e per rendere gli uffici più accessibili al cittadino. Con tale delibera gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici del Municipio vengono uniformati

In particolare il lunedì pomeriggio è stata prolungata l’apertura fino alle 18.45, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che lavorano e che non avrebbero la possibilità di accedervi altrimenti, se non con permessi. Analogamente, è prevista l’apertura degli uffici fino alle 13.15 di martedì, giovedì e venerdì. I nuovi orari entreranno in vigore da oggi. Tutti i dettagli nel servizio di Paolo Usinabia.