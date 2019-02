ARZIGNANO – Una pista ciclopedonale per San Bortolo

Una pista ciclopedonale di 800 metri, che di fatto migliorerà il collegamento fra la frazione di San Bortolo con il centro cittadino e metterà in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti sull’importante asse viario di via Valle (strada provinciale 31 Valdichiampo).

E’ questo in sintesi l’importante opera pubblica che verrà eseguita ad Arzignano. Si tratta di un intervento che verrà realizzato nell’ambito del primo stralcio di importanti lavori idraulici da parte di Acque del Chiampo, in esecuzione da giugno del 2019.

Il Comune di Arzignano, considerando Via Valle sarà interessata da lavori al sistema idrico-fognario, ha deciso di ottimizzare il progetto, finanziando, con 295.000 la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà l’incrocio con via del Commercio (da via Egadi) con la rotatoria fra Via Valle e Via Tiro a Segno. La pista verrà realizzata entro un anno dall’inizio dei lavori, che inizialmente riguarderanno i sottoservizi.

L’Amministrazione ha deciso di stipulare una convenzione con Acque del Chiampo con la quale dà mandato alla società di servizi di realizzare una progettazione unica e quindi di appaltare e gestire l’appalto per la realizzazione della pista.

Il progetto è stato presentato alla popolazione di San Bortolo nella serata di mercoledì 13 febbraio, nel corso della Giunta Comunale tenutasi straordinariamente nella frazione arzignanese.

“San Bortolo è una frazione importante” –dichiara il vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Una frazione nella quale sono presenti molti servizi, pensiamo alle scuole primarie e scuola per infanzia. Con la realizzazione di questa pista ciclopedonale vogliamo riqualificare l’intera zona e favorire la mobilità in sicurezza dei residenti e in particolare di mamme e bambini”

“Sono nato e cresciuto a San Bortolo” –dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Arzignano, Enrico Marcigaglia. “Conosco l’importanza di via Valle. Quest’opera permette di rendere più sicura la strada e riqualificare l’intera zona, grazie anche alla creazione di un bellissimo viale alberato”

“Una dei principi che abbiamo sempre seguito è quello di prestare attenzione e valorizzare le frazioni” aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. “Era necessario prima procedere alla sistemazione del sistema idrico fognario. Ora che il progetto è pronto partire, interveniamo anche per rendere più bella e sicura la frazione”

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la pista (con lunghezza di 800 metri e larghezza di 2,5 metri) avrà una pavimentazione colorata, sarà realizzata nel lato sud della via e sarà delimitata, rispetto al manto stradale, da un doppio cordolo in calcestruzzo. Saranno realizzati cinque attraversamenti pedonali.

Non solo, lungo il percorso è prevista la posa di un’alberatura con piante autoctone, oltre che della segnaletica orizzontale e verticale. Verrà inoltre predisposta la nuova illuminazione pubblica.

Aspetto non secondario è il collegamento esistente all’inizio (via Egadi) e alla fine (via Ustica) del tratto con due passerelle pedonali che collegano al sentiero che affianca il fiume Chiampo.