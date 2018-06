ARZIGNANO – TUTTI INSIEME PER L’AMBIENTE CON LE “OLIMPIADI DEL CLIMA”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Anche quest’anno il Consorzio Arica ha promosso le “Olimpiadi del Clima”, un progetto per sensibilizzare i giovani sui problemi ambientali: l’evento si è svolto nella sede di Acque del Chiampo ed ha coinvolto, per la quinta edizione, ben 9 istituti per un totale di 41 classi, coinvolgendo complessivamente 874 ragazzi distribuiti fra le classi prime, seconde e terze Servizio di Paolo Usinabia.