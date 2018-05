ARZIGNANO – Tutti al Microsafari! Con le micro-guide del Comprensivo 1

Dopo le api… la biologia. Continua lo straordinario percorso didattico degli alunni del Comprensivo 1 di Arzignano che, in virtù di un progetto finanziato dal Comune, anche quest’anno hanno affrontato un argomento di carattere scientifico partendo dalle lezioni, per passare ai laboratori ed arrivare, infine ad un percorso didattico aperto a tutti gli alunni e ai genitori.

Si chiama Microsafari “Viaggio nell’infinitesimamentte piccolo” e, dopo due giorni di apertura dedicata alle scuole, sarà possibile visitarla sabato 19 maggio nell’aula Magna della Scuola “A. Fogazzaro” in corso Mazzini 85 ad Arzignano (orari: dalle 14.30 alle 18.30 di sabato con una ‘speciale notturna’ dalle 20 alle 22, ad ingresso libero).

Ad accompagnare i visitatori saranno delle giovanissime guide, ovvero una trentina di alunni della terza classe formati appositamente. Non solo, la visita prevede anche dei micro-test per chiunque voglia cimentarsi nella conoscenza della biologia e degli organismi più piccoli.

“Continua con successo l’impegno del Comune nel rafforzare il percorso formativo degli alunni delle scuole di Arzignano”, dichiara l’assessore all’Istruzione del Comune di Arzsignano, Laura Ziggiotto. “Il risultato è sotto gli occhi di tutti con questa splendida mostra interattiva nella quale si percepisce l’entusiasmo degli alunni nell’affrontare e nel divulgare informazioni di carattere scientifico. Invito la cittadinanza a visitare il Microsafari perché rimarranno impressionati dal livello di preparazione delle micro-guide e avranno l’occasione di conoscere, come hanno fatto gli stessi alunni il mondo dell’infinitesimamente piccolo”.

Il progetto e il percorso seguito dagli alunni prima dell’allestimento della mostra didattica

Il percorso formativo dei laboratori di microscopia ha proposto agli alunni l’osservazione di organismi appartenenti ai gruppi Monere, Protisti, Funghi, Piante ed Animali per favorire l’acquisizione di un ampio quadro dei cinque Regni e dei criteri utilizzati per la loro istituzione. Tale percorso è stato condotto nel corso dell’anno scolastico sotto la supervisione di Hyla – Formazione Scientifica, specializzata nei programmi di formazione per la Scuola Secondaria, che ha messo a disposizione dei propri consulenti-insegnanti nelle attività di preparazione degli alunni.

Gli studenti sono stati condotti alla scoperta dell’unità fondamentale della vita, stimolati ad osservare, a formulare ipotesi su forme e funzioni delle componenti cellulari ed a verificarne poi l’esattezza sotto la lente dell’obiettivo.

Il tutto con la finalità di potenziare le abilità tecnico-pratiche degli allievi, educare all’osservazione attenta del mondo vivente, potenziare le capacità grafiche e di sintesi dei dati emersi dalle attività di laboratorio, sviluppare capacità di interpretazione dei fenomeni osservati applicando il metodo scientifico, consolidare, con dimostrazioni pratiche, le conoscenze teoriche.

La metodologia adottata ha privilegiato le attività pratiche svolte dai ragazzi in maniera autonoma. Gli alunni hanno quindi seguito lezioni frontali multimediali, hanno utilizzato strumenti ottici e materiali da microscopia, studiato campioni e colture pure animali e vegetali. Si sono avvalsi anche del “Manuale del Microscopista”, con schede descrittive su strumenti e campioni e spazi dedicati alle annotazioni personali.

La Mostra interattiva “MICROSAFARI” e gli alunni ‘micro-Guida’

Una piattaforma didattica per lo sviluppo di nuove competenze

La mostra interattiva “Micro-Safari” costituisce la fase conclusiva del percorso laboratoriale di microscopia “Cinque Regni ed un Microscopio” iniziato a scuola.

L’iniziativa costituisce una piattaforma didattica pensata per offrire agli studenti che maggiormente si sono appassionati al tema della microscopia la possibilità di trasferire in ambiente extrascolastico le conoscenze e le competenze acquisite sui banchi di scuola.

Il percorso espositivo, allestito presso un locale pubblico per l’occasione attrezzato a Laboratorio di Biologia, è organizzato in 12 postazioni equipaggiate con microscopi, stereoscopi, campioni naturali, macrofotografie e pannelli esplicativi.

Elementi caratterizzanti dell’evento sono le “Micro-Guide” rappresentate da alcuni degli studenti che hanno seguito il Corso di Microscopia in classe i quali mettono a disposizione del pubblico le conoscenze di biologia e le competenze nell’uso degli strumenti ottici acquisite durante la fase “scolastica” del percorso.

Tale formula organizzativa permette di creare un itinerario didattico fruibile.