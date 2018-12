ARZIGNANO – TRE DONNE SPECIALI NOMINATE ‘CONSIGLIERE ONORARIO’

Maria Pegoraro, Daniela Repele e Francesca Sgevano sono state premiate dal sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin e dal vicesindaco Alessia Bevilacqua con la nomina a “Consigliere Onorario della Città di Arzignano”.

Conosciute in città e non solo per il loro impegno nel campo della Cultura e del volontariato, hanno ottenuto la prestigiosa onorificenza che il Comune di Arzignano consegna a cittadini distintisi per meriti istituzionali, professionali, per valore civile e militare e che con il loro operato negli anni hanno saputo donare notorietà alla Comunità di Arzignano. La nomina è avvenuta nel corso del consiglio comunale tenutosi mercoledì 19 dicembre, fra gli applausi e l’approvazione di tutti i consiglieri presenti e del pubblico accorso per assistere alla cerimonia.

“Sono molto orgogliosa ed onorata di poter conferire a nome dell’Amministrazione questo riconoscimento a Maria Pegoraro, Daniela Repele e Francesca Sgevano, tre donne che con il loro impegno hanno reso migliore la vita di questa città”, dichiara il Vicesindaco Alessia Bevilacqua. “Da un lato permettendo di offrire a centinaia di cittadini l’incredibile e ricca opportunità culturale dell’Università Adulti/Anziani e dall’altro costruendo una solida rete nell’affrontare la malattia dell’Alzheimer che come sappiamo, coinvolge non solo i pazienti e le strutture sanitarie, ma anche le famiglie del paziente. Sono e siamo fieri di loro e possiamo solo ringraziarle a nome di tutta la cittadinanza, perché rappresentano un esempio per tutti”.

“Queste cittadine –aggiunge il sindaco Gentilin- con il loro contributo sono state in grado realizzare grandi progetti, riconosciuti da tutti non solo ad Arzignano, mettendoli a disposizione della cittadinanza e coinvolgedola. A loro va un grande plauso e soprattutto rispetto e ammirazione”.

Maria Pegoraro, arzignanese, ha ricevuto l’onorificenza per il suo impegno come coordinatrice dell’Università Adulti/Anziani di Arzignano, ruolo che ricopre da ben 20 anni con efficienza e passione.

Anche Daniela Repele, arzignanese, vanta una lunga storia di impegno all’Università Adulti/Anziani. Da 17 anni, come segretaria, affiancando Maria Pegoraro in un compito difficile e nello stesso tempo proficuo della diffusione della cultura che l’Università svolge nel territorio con successo da oltre trent’anni.

Francesca Sgevano, nata a Vicenza e residente ad Arzignano ed è presidente dell’Associazione Malattia Alzheimer Ovest Vicentino (A.M.A.) da cinque anni. Un impegno incredibile che ha portato l’associazione ad essere punto di riferimento nell’area, con iniziative organizzate in diversi Comuni dell’Ovest Vicentino, da Lonigo a Valdagno. Grazie alle attività svolte, la Città di Arzignano nel 2018 ha ottenuto il prestigioso e significativo riconoscimento di “Dementia Friendly Community”.