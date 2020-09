ARZIGNANO – Torna in libertà il 18enne accusato di aver ucciso il padre

Il 18enne di San Zeno di Arzignano Raoul Singh accusato di aver ucciso il padre lo scorso 19 agosto lascia il carcere per decisione del Tribunale del riesame. Il ragazzo, di origini indiane è stato sottoposto a lungo interrogatorio ha spiegato di aver agito per difendere madre e sorella dagli attacchi del padre, che già era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. La notte precedente era stato ferito con una lama dal padre. Si sarebbe quindi difeso dalla violenza del genitore. Il ragazzo, in base alla ricostruzione fornita, sarebbe rientrato a casa e il padre l’avrebbe affrontato con un coltello tagliandogli la maglietta e poi colpendolo allo zigomo. Sarebbe riuscito a sfilarglielo e a colpirlo al fianco. Sarebbe poi stato raggiunto in camera, dove avrebbe sferrato altri due colpi per difendersi. Il padre sarebbe stato un pericolo e diventava violento soprattutto quando beveva.

La procura, che coordina le indagini dei carabinieri, nutre dei dubbi sulla ricostruzione del giovane e gli contesta l’omicidio volontario aggravato