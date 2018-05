ARZIGNANO – Torna Arzignano Pedala

Domenica 27 Maggio 2018 torna in città un appuntamento ormai classico, “Arzignano Pedala”, organizzato da Pro Loco di Arzignano e Comune di Arzignano. La manifestazione sarà dedicata al ricordo di Cian Bastianello e di Emilio Erminelli.

Tutti potranno partecipare, muniti di una bici e di voglia di stare assieme e pedalare in compagnia.

Al gruppo più numeroso verrà assegnato il trofeo Tiziano Tarperi. La manifestazione è adatta a tutti in particolar modo alle famiglie. I bambini dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto e dotati di caschetto di protezione. Il ritrovo è alle ore 08,30 in Piazza Libertà. Alle ore 9,00 vi sarà la partenza e l’arrivo previsto per le ore 11,00 in Piazza Libertà. Chi verserà la quota di € 3,00 riceverà un gadget di Arzignano Pedala. Hanno contribuito all’organizzazione di questo evento: Piacentini Cicli e Moto, Gruppo ANA Arzignano, Protezione Civile Valchiampo, G.S. Costo e G.S. Restena.

“E’ un altro grande appuntamento della Primavera arzignanese e un’occasione per stare assieme e godere delle bellezze del nostro territorio” – dichiara l’assessore allo Sport, Nicolò Sterle. “Ricordo che possono partecipare tutti, dai veri e propri ciclisti ai cittadini che vogliono farsi un giro in bici”.

“Ancora una volta i gruppi e le associazioni organizzano assieme al Comune un grande evento collettivo” – dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Mi auguro –continua- che vi siano molti partecipanti perché queste manifestazioni hanno un alto valore sociale e permettono alle persone di divertirsi e di conoscere il nostro tetti torio che normalmente viene percorso con le quattro ruote”.