ARZIGNANO – Taverna distrutta dalle fiamme (FOTO)

La notte scorsa, alle 2.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito ad Arzignano per l’incendio divampato in una taverna di una palazzina di due piani: nessuna persona è rimata ferita. Il personale della squadra dei pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con autopompa, due autobotti e sette operatori, sono riusciti a spegnere il rogo, dopo essere entrati nella taverna avvolta dalle fiamme e dal fumo muniti di autoprotettori, riuscendo ad evitare il coinvolgimento dell’intera abitazione. Le fiamme hanno distrutto tutto l’arredamento e il materiale presente nei locali, intaccando le malte e il laterizio del soffitto. L’appartamento al piano terra dove vi abitano i proprietari è stato interdetto fino ai lavori di consolidamento del seminterrato. Le cause dell’incendio al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere state innescate dalle braci di un caminetto, utilizzato nella serata di ieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.