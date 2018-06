ARZIGNANO – Sveglia all’alba! Arriva la 5.30

Sveglia all’alba… Arriva 5.30

Gli amanti del podismo sono chiamati a raccolta ad Arzignano per partecipare ad una corda diventata ormai classica, pensata per atleti ed amatori molto coraggiosi. Si tratta di “5.30”, così chiamata perché la partenza è proprio prevista per le 5.30 da Piazza Libertà ad Arzignano.

La manifestazione prevede il ritrovo in Piazza Libertà alle ore 5.15 di venerdì 6 luglio, giorno lavorativo. E’ previsto un percorso di 5,3 km nel circuito cittadino. All’arrivo i partecipanti possono partecipare alla colazione al Caffè Marconi di Arzignano e poi… possono tornare al lavoro o a casa.

Obiettivo degli organizzatori è promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora.

Per iscriversi basta scrivere alla mail: arzignano530@gmail.com specificando la propria taglia. L’iscrizione, che comprende la consegna di una maglia tecnica e la colazione, costa 15 euro.

“Un’altra bella iniziativa podistica nel panorama sportivo arzignanese” dichiara l’assessore allo Sport, Nicolò Sterle. “Dopo il successo dello scorso, con oltre 160 persone partecipanti, anche quest’anno è prevista questa originale corsa mattutina. Invito tutti a partecipare scrivendo all’indirizzo mail indicato, perché sarà una bella esperienza di prima mattina su un circuito cittadino, in nome dello sport e dell’attività fisica mentre molti stanno ancora dormendo”