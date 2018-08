ARZIGNANO – Successo per i Centri Estivi

E’ tempo per un primo bilancio per i centri estivi di Arzignano, prima della pausa di agosto e in attesa della ripresa di settembre.

Positivi i dati relativi alle iscrizioni per l’anno in corso.

Alla Primaria di San Rocco, soprattutto, dove gli iscritti per il mese di giugno-luglio sono stati ben 167 (nel 2017 furono 125) ai quali si aggiungono i 47 iscritti per settembre.

In lieve aumento il dato sulla Primaria di Tezze, dove gli iscritti nel 2018 sono stati 33 (31 nel 2017); nella scuola d’infanzia di Costo vi sono stati 71 iscritti per luglio e 25 per settembre (in questo caso per luglio vi è stato un calo di dieci unità determinato dalla concomitante offerta da parte delle scuole paritarie). L’Amministrazione ricorda che i centri estivi terminano questa settimana alla scuola d’Infanzia di Costo e alla Primaria di San Rocco, ma riprenderanno il 27 agosto e si concluderanno il 7 settembre.

Organizzati per gli alunni della scuola primaria e gestiti dalla cooperativa Sociale “Studio progetto” di Cornedo Vicentino, sono attività ludico-ricreative guidate da personale educatore e assistente.

“I Centri Estivi -dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua- rappresentano un grande momento ludico-formativo che anima l’estate dei più piccoli e che li spinge a stare insieme e a crescere con numerose iniziative, dalle letture animate alle attività in piscina, dal Taekwondo agli incontri con gli operatori del canile Enpa di Arzignano. Per i bambini che frequentano i Centri a tempo pieno è previsto uno ‘Spazio compiti’ con la supervisione di operatori incaricati.

“Si tratta di un importante risultato –aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- poiché conferma la bontà dell’iniziativa dell’Amministrazione, da sempre attenta al benessere e al sano svago dei più piccoli oltre che alle necessità delle loro famiglie. I centri Estivi sono fondamentali, infatti, sono fondamentali per molti genitori che lavorano anche in concomitanza con la chiusura delle scuole”.