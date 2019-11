ARZIGNANO – Stretta su alcol a minori: multato negozio

La Polizia Locale di Arzignano ha multato un negoziante indiano di 27 anni residente in città per aver venduto ad un minorenne. L’episodio è avvenuto alle 21.30 dello scorso 25 ottobre.

Durante il normale servizio di controllo del territorio comunale, gli agenti del comando arzignanese hanno notato in Piazza Beltrame la presenza di tre giovani, uno dei quali che teneva nella mano destra una borsa di colore bianco contenente al suo interno quattro bottiglie di birra da 0,33 cl ciascuna con grado alcolico del 5.0%.

Si è accertato che il giovane, di 17 anni, iniziali M.K. di Crespadoro, aveva acquistato poco prima le bottiglie di birra in un negozio etnico del centro storico di Arzignano. Individuato l’esercizio commerciale che aveva proceduto alla vendita gli agenti hanno contestato a carico del titolare la sanzione amministrativa prevista e punita dall’art. 14/ter Legge 125/2001 – che vieta a chiunque la vendita di sostanze alcoliche di qualsiasi genere a persone di età inferiore ai 18 anni.

La sanzione amministrativa applicata è stata pari a euro 333,33.

“In questo caso – dichiara il vicesindaco Marcigaglia – il negozio indiano risulta recidivo, in quanto è la 2° volta in poche settimane che viene sanzionato sempre per vendita di alcolici a minori”.

Dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua: “Dopo i recenti fatti di vandalismo del sabato notte, abbiamo chiesto alla Polizia Locale massima attenzione e contrasto al fenomeno della vendita di alcolici a minori.

“Adesso la Polizia Locale procederà come da legge, con la richiesta alla Prefettura di Vicenza per i provvedimenti di sospensione dell’attività”.

“Voglio essere chiaro – conclude Marcigaglia – se questi negozianti stranieri NON vogliono rispettare le regole, come Amministrazione comunale siamo pronti ad uno scontro senza precedenti in tutte le sedi opportune che la legge ci concede”.