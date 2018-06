ARZIGNANO – Sterle: “Il Parma Calcio che cita Arzignano? Un orgoglio per la città”

Sull’affaire Parma Calcio-Arzignano interviene l’assessore allo sport Nicolò Sterle e lo fa invitando tutti a smorzare i toni: “Gli sfottò nel mondo del calcio sono sempre esistiti e non ci vedo nulla di male in questo. Anzi, ricordo bene nel 2015 quando i tifosi del Parma arrivarono ad Arzignano: produssero e condivisero sui social anche un simpatico video che ritraeva il cartellone d’ingresso alle porte della nostra città e tutte le loro auto che vi sfilavano davanti”. Da allora, come sottolinea Sterle, al Tardini è sempre stato presente uno striscione che citava la città del Grifo in quanto prima città che ha ospitato la rinascita sportiva della società parmense: “La loro rinascita è partita proprio da Arzignano nel settembre 2015. Da allora per i tifosi e la società la ripartenza dallo stadio Dal Molin è diventata un motto, quasi un vanto a riparazione delle peripezie che li hanno prima condotti in serie D e poi con un cammino senza precedenti fino alla massima serie. Orgoglioso che lo sport della mia città abbia un legame così stretto con una grande, non più decaduta. Una società storica che si ricordi ancora di noi, da amministratore, cittadino e sportivo, lo trovo un fatto positivo: invito i tifosi a coglierne come me la sportività”.