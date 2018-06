ARZIGNANO – Società fittizia con prestanome ignaro: sequestro di oltre 80mila euro

Una società inesistente creata appositamente per eludere il fisco e fare fatture false, con un prestanome ignaro, ha messo nei guai una coppia residenti a Veronella: P.P., 41 anni, originario di Foggia ed attualmente in stato di detenzione per altre cause, e D.A., 38 anni, di Arzignano.

L’indagine ha preso avvio da una verifica fiscale avviata nel febbraio 2017 nei confronti di una società, con sede nella città del Grifo, che dichiarava di operare nel settore del commercio all’ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi.

Dalle indagini è emerso che l’impresa, costituita nel 2013, era priva non solo di una sede effettiva ma anche di utenze, personale dipendente e auto aziendali. Inoltre, è stato accertato che il suo rappresentante legale era del tutto estraneo alla gestione: addirittura era ignaro della propria formale investitura che sarebbe avvenuta attraverso l’utilizzo abusivo di una copia della sua carta d’identità falsificata.

La società, inoltre, pur non avendo mai effettuato acquisti di merci o di materie prime, nel 2014 è risultata avere intrattenuto rapporti commerciali con clienti per oltre 400.000 euro, senza poi presentare le dichiarazioni e pagare l’Iva. Il tutto per consentire l’evasione fiscale a propri clienti attraverso l’emissione di fatture false.

La gestione “di fatto” della società in questione è stata attribuita a due coniugi residenti a Veronella: I Finanzieri hanno dato corso al provvedimento del Gip che ha disposto il sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie in capo alla società e del denaro nella disponibilità di entrambi gli indagati, per quest’ultimi anche “per equivalente”, fino ad 81.041,13 euro, che rappresenta l’importo dell’Iva evasa.