ARZIGNANO – Sistemato il parco del Costo

Durante la stagione invernale sono continuati i lavori di manutenzione dei parchi gioco attrezzati del Comune. L’ultimo importante intervento ha riguardato il parco del Costo con l’installazione di due nuove altalene doppie miste e la contestuale rimozione con smaltimento delle due vecchie altalene. Si è proceduto alla sostituzione della palestra in linea con una nuova palestra e sono stati tracciati i nuovi segni delle aree gioco e piastre sportive (basket e pallavolo). Sono inoltre stati tinteggiati i tralicci del basket, sono state installate le nuove retine, è stato sostituito un vecchio tavolo pic-nic con uno nuovo. In un fissaggio bulloneria, carteggiatura e impregnazione n. 1 tavolo picnic, Sono stati riparati i gradini della scala dello scivolo e infine si è proceduto con la carteggiatura e l’impregnante su uno scivolo, 6 panchine e 7 cestini.

Il consigliere delegato al Verde Pubblico, Carmelo Bordin: “Prosegue a pieno ritmo la sistemazione dei parchi, come promesso. Il Parco del Costo è ora decisamente rinnovato e più bello. Ci auguriamo che la cittadinanza apprezzi quanto fatto usufruendo di questa area verde attrezzata”.

“Ringrazio il consigliere delegato al Verde Pubblico, Carmelo Bordin, per il suo impegno in questo compito che gli era stato assegnato” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Ha ispezionato personalmente tutti i parchi cittadini e controlla che tutto venga eseguito nel migliore dei modi. Il Costo è solo un capitolo dell’ampio lavoro di sistemazione che stiamo portando avanti”.