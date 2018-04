ARZIGNANO – SICIT E GRUPPO MASTROTTO DONANO DUE NUOVE MOTO ALLA POLIZIA

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Grazie all’interessamento del sindaco Giorgio Gentilin e al generoso contributo di due importanti sponsor, SICIT 2000 e Gruppo Mastrotto, il Corpo di Polizia Locale Vicenza Ovest ha ottenuto in dotazione due nuove motociclette BMW modello F800GS, una delle quali munita di defibrillatore. Ieri, durante la solenne commemorazione per il 25 Aprile, Festa della Liberazione, in piazza Libertà ad Arzignano, vi è stata la presentazione ufficiale e la benedizione dei due mezzi, davanti ai sindaci della Valle e alle rappresentanze delle Forze dell’ordine.