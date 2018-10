ARZIGNANO – Si procura documenti falsi da un sito internet: maxi-multa e denuncia

Intervento della Polizia Locale di Arzignano martedì 9 ottobre a mezzogiorno in via Madonna dei Prati a Costo di Arzignano. Gli agenti in un’operazione di controllo del territorio, hanno fermato un cittadino, S.M., di 31 anni, residente a Sabaudia (in provincia di Latina) ma di fatto domiciliato a Trissino. L’uomo circolava a bordo di un ciclomotore e, una volta fermato, ha esibito una patente di guida e un permesso internazionale di guida che sono subito apparsi sospetti agli operatori.

Il 31enne indiano è stato portato così in comando, dove si è proceduto ad ulteriori verifiche.

Alle richieste degli agenti, ha riferito che si era procurato i documenti in un’agenzia di Roma, previo pagamento di 250 euro.

Gli agenti hanno poi analizzato i documenti ed hanno accertato che erano stati acquistati su internet da una associazione denominata Krascar International. Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che esiste sito internet, con base negli Stati Uniti, nel quale gli utenti possono, previo pagamento da 35 a 80 dollari e invio di una foto, creare documenti falsi, come patenti di guida e permessi internazionali di guida.

Pesanti le conseguenze per il 31enne, al quale è stata comminata una multa di 5.000 euro per guida senza patente. E’ stato anche denunciato uso di documenti falsi. L’accertamento, fanno sapere dal comando, è stato possibile grazie alla strumentazione in possesso della Polizia Locale (microscopi, lenti di ingrandimenti, dispositivi a raggi ultravioletti) che permettono di verificare la veridicità dei documenti. Soddisfazione è espressa dal sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Un plauso alla Polizia Locale per il suo operato -dichiara. La loro azione è fondamentale per per identificare le persone, anche nell’ottica di una lotta più efficace alla clandestinità e al terrorismo. Non nascondo una certa preoccupazione -conclude- considerando il fatto che ci si possa procurare documenti falsi così facilmente”.