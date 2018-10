ARZIGNANO – Serata informativa sul testamento biologico

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dalla Legge n. 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Prevede anche la possibilità di esprimere il proprio consenso o il rifiuto riguardo ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. La serata vuole essere un’occasione per approfondire la tematica, e per dare l’opportunità a chi sia interessato di rivolgere domande agli esperti in sala. L’appuntamento è per stasera presso la Biblioteca Civica, alle ore 20.30. Interverranno il dott. Silvio Marafon, Direttore del servizio di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Arzignano, il Dott. Nereo Zamperetti, medico, presidente del Comitato Etico per la pratica clinica presso l’ULSS n. 8 Berica, e il Notaio Dott. Vito Guglielmi, Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato.