ARZIGNANO – UNA SEDE PER I CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

È stata inaugurata la scorsa settimana ad Arzignano, in via Bonazzi 26, la sede dei corsi di Accompagnamento alla Nascita, all’interno di alcuni locali comunali da poco ristrutturati. Un momento molto importante per la comunità di Arzignano e per le donne in stato di gravidanza che stanno affrontando e affronteranno il difficile e delicato percorso che conduce al parto. Il sindaco Giorgio Gentilin e l’assessore al Sociale e vicesindaco Alessia Bevilacqua, hanno consegnato le chiavi della sede, che sarà a disposizione dell’Ulss 8 Berica, direttamente al direttore generale Giovanni Pavesi.“Stiamo investendo nel futuro. La denatalità è sotto gli occhi di tutti e noi siamo a fianco delle donne che vogliono sentirsi madri” – dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Oggi, rispettando un obiettivo che ci eravamo preposti ad ottobre, riusciamo a mettere a disposizione un ambiente ampio, ristrutturato e rimodulato per il corso di accompagnamento al parto, venendo incontro ad una esplicita richiesta del primario Paolo Tumaini. Siamo contenti di questo traguardo”. “Siamo ben felici, come Amministrazione, di mettere a disposizione questi spazi per le future mamme” – dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua. “I corsi hanno l’obiettivo di accompagnare le donne in gravidanza, perché affrontino il parto in maniera serena. La messa a disposizione dei locali testimonia anche la forte collaborazione fra l’Amministrazione e l’Ulss 8 Berica. Lavoriamo in affiancamento ad un reparto, quello di Ginecologia ed Ostetricia,che sta crescendo grazie al rinnovamento in corso da parte della dirigenza, supportata da un personale eccellente. Non dimentichiamo –conclude Bevilacqua- la funzione socializzante di questa sede,che diventerà anche lo spazio per un coinvolgente scambio di idee, consigli,emozioni, dubbi e informazioni fra le mamme, ponendo le basi per relazioni che possono continuare anche dopo il parto”. “La sede per i corsi è un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza e con l’Amministrazione comunale di Arzignano, che ci ha supportato” -dichiara il direttore generale dell’Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi. “Questa sede completa il percorso nascita del reparto Ostetricia e Ginecologia di Arzignano, che sta dando grandi soddisfazioni, poiché sta raggiungendo i livelli di produzione ed efficienza che ci eravamo proposti. Vincente la scelta logistica di affidarci una sede facile da raggiungere, che si trova nelle vicinanze del nosocomio arzignanese”. “Una sede importantissima –spiega il dottor Paolo Lucio Tumaini, primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Arzignano- che permette alle gestanti vicine alla gravidanza, di percorrere l’ultimo periodo in attesa del parto in un ambiente estremamente confortevole. Un ambiente sereno e luminoso, nel quale le donne possono avere delle informazioni importantissime per la gestione del parto. Il personale che organizzerà i corsi –continua Tumaini- sarà lo stesso che le donne troveranno in sala parto e nel reparto. Questa sede permette di creare un legame molto forte tra la struttura, vista sempre come qualcosa di asettico e lontano, e l’utenza. Si instaurerà una proficua vicinanza fra paziente e staff ospedaliero che porterà ad un outcome di tipo professionale e assistenziale migliore”. La sede messa disposizione del Comune, composta da una grande sala, un ufficio e servizi igienici, è poco distante dall’ospedale di Arzignano e ospiterà i corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale, diretto dal primario Paolo Lucio Tumaini. Un servizio sul quale lavorerà uno staff di almeno dieci persone, fra medici ospedalieri e territoriali, ostetriche ospedaliere e territoriali, coordinatore sala parto e altri operatori di supporto. I corsi di Accompagnamento alla Nascita sono suddivisi in 8 edizioni annuali che coinvolgeranno, ciascuna, circa 30 donne in stato di gravidanza. Ogni corso è suddiviso in 7 incontri con l’ostetrica e con gli specialisti. Ogni edizione prevede la suddivisione in due gruppi di 15 donne in stato di gravidanza. Il primo corso ha già preso il via venerdì scorso.