ARZIGNANO – Secondo l’accusa rapinò e picchiò anziana al mercato: 24enne a giudizio

L’episodio risale al 20 marzo del 2012. Un’anziana arzignanese, Assunta Centofante, stava facendo spesa al mercato quando una giovane di nazionalità bulgara residente a Pioltello in provincia di Milano, Dimitrinka Minkova di 24 anni, secondo l’accusa le si avvicinò ed infilò una mano nella borsa nel tentativo di rubarle il portafogli. Fortunatamente l’ambulante se ne accorse. La 24enne aveva la mano nascosta in un sacchetto di nylon. Sempre secondo l’accusa, la 24enne, accortasi di essere stata scoperta tentò di fuggire e nel ferlo ferì l’anziana colpendola con calci e pugni. Accogliendo la richiesta del PM, il giudice Arban ha rinviato a giudizio la cittadina bulgara che dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 10 ottobre. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza a pagina 29 dell’edizione cartacea.