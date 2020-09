ARZIGNANO – Scoperto evasore totale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Guardia di Finanza di Arzignano ha concluso lo scorso 23 settembre, una verifica fiscale che era iniziata prima dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” nei confronti della professionista C.G., domiciliata a Valdagno ed esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di strumenti di misurazione ad uso scientifico”, risultata evasore totale per gli anni d’imposta dal 2014 al 2018.

L’attività ispettiva è stata avviata sulla base delle informazioni acquisite in virtù della Metodologia Operativa “S.T.I. – Selezione Target Ispettivi”, elaborata dal Comando Provinciale Vicenza, da cui si è evinta la presenza di significative discrepanze per le annualità 2014, 2015 e 2016 tra i volumi di affari dichiarati e quelli ricostruiti tramite banca dati spesometro integrato.

La professionista, infatti, risulta aver omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2014, nonché ai fini I.V.A. dal 2015, risultando comunque, nel contempo, percettore di redditi di lavoro autonomo, così come desumibile dalle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta. L’azione di servizio è stata eseguita principalmente attraverso la ricostruzione analitica delle operazioni attive, sulla scorta delle fatture che il contribuente ha fornito nel corso dell’attività, tenendo altresì conto delle ritenute d’acconto già subite e delle operazioni passive, nel rispetto del dettato normativo fornito dall’art. 109 del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.).

Da tale attività è emerso che il professionista in parola ha omesso l’istituzione della totalità delle scritture contabili obbligatoriamente previste per le annualità interessate e la trasmissione delle liquidazioni periodiche dell’i.v.a. per il 2019

Questi i risultati operativi:

– maggiore base imponibile (base imponibile non dichiarata): € 415.222,40; –

-imposta evasa: € 117.879,24; I.V.A.

-dovuta: € 95.004,65;

-relativa: € 101.112,59