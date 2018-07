ARZIGNANO – Scontro tra 3 auto, 2 feriti

Alle 12.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza ad Arzignano per un incidente fra tre auto: due feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato al soccorso dei due feriti, che sono stati assistiti dal personale del suem 118 per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.