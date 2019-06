ARZIGNANO – Scontro auto-moto in zona industriale, grave motociclista

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Tremendo incidente alle 12.30 circa in zona industriale ad Arzignano, all’altezza dell’incrocio di Via del Lavoro con la Quinta Strada nei pressi della SICIT.

Una moto si è scontrata con una Fiat Punto Cabrio per cause in corso di accertamento. Due i feriti. Purtroppo gravemente il motociclista, un 46enne residente a San Bortolo di Arzignano (B.L.) e in maniera meno grave l’automobilista, S.P. 52enne residente a Monteforte D’Alpone. Sul posto due pattuglie della polizia locale per regolare il traffico e due ambulanze del Suem. Vista la gravità delle condizioni del motociclista è intervenuto sul posto un elicottero di Verona emergenza che ha trasportato il 46enne in ospedale. Per permettere l’atterraggio dell’elicottero la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulle arterie secondarie alla zona industriale.