ARZIGNANO – Rubano in chiesa: due denunciati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Nella mattinata di giovedì 22 aprile carabinieri della Stazione Carabinieri di Arzignano hanno denunciato P.T. 41enne di Chiampo e M.E. 34enne cittadino straniero, per furto aggravato in concorso compiuto sabato 17 aprile nella Chiesa di Costo di Arzignano.

In quell’occasione vennero sottratti dalla Chiesa un porta lumini con annesso un piccolo cassetto usato per la raccolta delle offerte dei fedeli contenente una cinquantina di euro in monete.

I militari della Stazione Carabinieri di Arzignano, a seguito della denuncia sporta dal Parroco della Chiesa, hanno avviato una breve ma intensa attività investigativa. Quest’ultima, grazie alla capillarità dell’Arma sul territorio e alla piena conoscenza delle sue dinamiche, ha permesso ai militari operanti d’individuare i due responsabili del furto nel limitrofo Comune di Chiampo, avvalendosi inoltre del supporto della Stazione Carabinieri di quest’ultimo Comune.

Nel corso della giornata si è quindi proceduto a formalizzare la denuncia nei confronti degli stessi informando la competente Autorità Giudiziaria di Vicenza.

I citati due risponderanno di furto aggravato in concorso.