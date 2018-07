ARZIGNANO – Rottura tubatura gas: tecnici passano nelle abitazioni di Restena e Pugnello

Pubblichiamo una comunicazione del Comune di Arzignano in merito alla rottura di una tubatura del gas da parte di una ditta privata in via Restena

L’Amministrazione Comunale di Arzignano informa i cittadini delle frazioni di Pugnello e Restena che a causa della rottura di un tubo della rete gas da parte di un’azienda privata in via Restena, la distribuzione del gas nelle due frazioni è interrotta ancora per alcune ore. Nel frattempo diversi tecnici dell’azienda MegaReti Spa sono al lavoro per riparare il danno e ripristinare la distribuzione del gas entro la serata. Si informa che i tecnici di MegaReti (con pettorina arancione ed auto di servizio) stanno passando in tutte le abitazioni delle due frazioni per chiedere agli utenti di chiudere il rubinetto del gas al contatore.

Si prega quindi di dare massima collaborazione ai tecnici ed in caso di dubbio contattare il numero di pronto intervento della Polizia Locale di Arzignano (335.5837277). La Polizia Locale, infatti, sta seguendo le operazioni di riparazione nelle due frazioni. Si prega anche di informare e rassicurare le persone anziane difficilmente raggiungibili da tale comunicazione che è in corso tale controllo per permettere la riparazione della conduttura.