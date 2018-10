ARZIGNANO – Robotica per bambini: un laboratorio in Biblioteca

A piccoli passi nella robotica: un incontro per bambini dai 4 ai 6 anni, in età prescolare. Appuntamento unico sabato 27 ottobre, dalle 10 alle 12, nella sala al secondo piano della Biblioteca Bedeschi.

Il laboratorio sarà per i piccoli partecipanti un’occasione per scoprire la robotica e iniziare a programmare attraverso attività creative e divertenti.

Docenti: Jessica Redeghieri è insegnante di scuola dell’infanzia, specializzata nelle tecnologie creative. Formatrice STEAM per ragazzi e insegnanti. Coordinatrice del progetto Girls Code It Better.

Assistente d’aula Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto nelle tecnologie didattiche Università di Padova Scienze della Educazione e della Formazione, presidente della Associazione culturale Connessioni Didattiche.

Quota di partecipazione di 15 euro ed iscrizioni entro lunedì 22 ottobre

È tutt’ora possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, pagando in contanti o con bancomat.